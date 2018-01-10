Пхеньян отказался обсуждать ядерное оружие на переговорах с Сеулом

CA-NEWS (CA) - Северная Корея заявила во вторник, что не будет обсуждать свою ядерную программу на предстоящих переговорах с Сеулом, поскольку она направлена на США, а не на южнокорейских “собратьев”, сообщает Reuters.

Представители КНДР и Южной Кореи во вторник договорились о проведении переговоров для урегулирования проблем и предотвращения случайных конфликтов после первых официальных переговоров сторон более чем за два года.

В совместном заявлении, принятом по итогам 11-часовых переговоров, КНДР пообещала направить большую делегацию на зимние Олимпийские игры, которые состоятся в южнокорейском Пхёнчхане в феврале. Однако предложение Сеула провести переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова вызвало “резкое недовольство” Пхеньяна.

“Все наше оружие, включая атомные бомбы, водородные бомбы и баллистические ракеты, направлено лишь на США, а не на наших собратьев или на Китай с Россией”, - сказал председатель Комитета по мирному объединению Кореи Ри Сон Гвон, возглавляющий делегацию КНДР на переговорах с Республикой Корея.

По его словам, этот вопрос не является предметом дискуссий между КНДР и Южной Кореей и его обсуждение может иметь отрицательные последствия.

Южная Корея попросила своего северного соседа прекратить враждебные действия, которые усиливают напряженность в регионе, а КНДР, в свою очередь, согласилась, что мир должен быть гарантирован, говорится в отдельном заявлении, опубликованном министерством объединения Республики Корея.

Ранее во вторник Сеул заявил о готовности снять некоторые санкции, введенные в отношении Пхеньяна, на время проведения зимней Олимпиады. КНДР сообщила, что ее делегация для Игр будет состоять из спортсменов, высокопоставленных чиновников, группы поддержки, артистов, а также журналистов и зрителей.

Южная Корея в одностороннем порядке запретила ряду северокорейских официальных лиц въезжать в страну в ответ на ракетные и ядерные испытания Пхеньяна.

В ближайшее время состоятся переговоры на рабочем уровне для проработки вопроса об отправке северокорейской делегации на Игры, сообщило министерство объединения.

Между тем КНДР “положительно” ответила на предложение Южной Кореи о том, чтобы делегации двух стран вместе прошли во время церемонии открытия Олимпийских игр.

Сеул сообщил, что также предложил провести переговоры для воссоединения разлученных семей в преддверии Китайского нового года, но в совместном заявлении об этом упоминания нет.

КНДР завершила технические работы, необходимые для восстановления горячей линии связи между военными двух стран, сообщил Сеул, полноценную работу она начнет в среду.

Работу линии приостановили по инициативе северокорейской стороны в феврале 2016 года в ответ на решение Сеула о закрытии совместной экономической зоны в КНДР.