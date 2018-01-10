В Баку обсужден вопрос транзита таджикских товаров через Азербайджан
- Таджикистан, политика
- 14:28, 10 января 2018
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CA-NEWS (TJ) - Таджикистан и Азербайджан обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической и транспортно-транзитной сферах, сообщает пресс-служба МИД РТ.
Чрезвычайный и Полномочный посол Таджикистана в Азербайджане Рустам Соли встретился с председателем ЗАО “Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство” Рауфом Валиевым.
Как сообщается, в ходе встречи стороны подробно рассмотрели двустороннее сотрудничество в торгово-экономической и транспортно-транзитной сферах.
В частности, обсужден вопрос перевозок товаров Таджикистана через территорию Азербайджанской Республики по приемлемым тарифам.
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