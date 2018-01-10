В Баку обсужден вопрос транзита таджикских товаров через Азербайджан

- Таджикистан и Азербайджан обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической и транспортно-транзитной сферах, сообщает пресс-служба МИД РТ.

Чрезвычайный и Полномочный посол Таджикистана в Азербайджане Рустам Соли встретился с председателем ЗАО “Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство” Рауфом Валиевым.

Как сообщается, в ходе встречи стороны подробно рассмотрели двустороннее сотрудничество в торгово-экономической и транспортно-транзитной сферах.

В частности, обсужден вопрос перевозок товаров Таджикистана через территорию Азербайджанской Республики по приемлемым тарифам.