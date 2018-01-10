В Казахстане изменились штрафы за нарушения ПДД

- В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях внесены поправки. Законом снижены размеры административных штрафов по 40 составам административных правонарушений. Поправки вступают в силу 9 января, передает Tengrinews.kz.

К примеру, если раньше за уклонение от заключения договора обязательного страхования лицом, обязанным в соответствии с законодательным актом РК об обязательном страховании заключить договор обязательного страхования, могли оштрафовать на 20 МРП, то сейчас за уклонение от заключения договора обязательного страхования предусмотрен штраф в размере 10 МРП.

Сегодня за стоянку на местах для инвалидов снижен штраф с 50 МРП до 10 МРП, или 24 050 тенге. В прошлом году водители за это нарушение могли заплатить штраф 113 450 тенге. Также снижен штраф за нарушение правил дорожного движения пешеходами и иными его участниками: если раньше за такое нарушение могли оштрафовать на 5 МРП (11 345 тенге), то на данный момент предусмотрен штраф в размере 2 МРП (4810 тенге).

Изменилось наказание за непредоставление преимущества в движении пешеходами или иными участниками дорожного движения, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания. Ранее за это предусматривался штраф в размере 20 МРП, на данный момент - 15 МРП.

За превышение скорости от 10 до 20 километров в час штраф снижен с 10 МРП до 5 МРП, за превышение скорости от 20 до 40 километров в час - с 15 до 10 МРП, за превышение скорости свыше 40 километров в час - с 30 до 20 МРП, за действие, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, штраф снижен с 40 до 30 МРП.

Вместе с тем в соответствии с новой редакцией части 1 статьи 811 ("Порядок сокращенного производства по делу об административном правонарушении") КоАП, если административное правонарушение зафиксировано сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме, лицо имеет право оплаты штрафа в размере 50 процентов от полной суммы штрафа в течение семи суток с момента надлежащего доставления предписания о необходимости уплаты штрафа с квитанцией установленного образца.