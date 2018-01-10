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  10 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Петербурге задержали вооруженных граждан Узбекистана на автомобиле

CA-NEWS (UZ) - Пятеро предполагаемых налетчиков с битами и пистолетами были задержаны в Петербурге в рамках спецоперации "Анаконда", сообщили местные СМИ.

Сотрудники ГИБДД задержали автомобиль, в котором оказались пятеро вооруженных граждан Узбекистана.

Вооруженных битами и пистолетами иностранных граждан задержали на Бухарестской улице сотрудники дорожной полиции ночью 10 января в рамках спецоперации "Анаконда".

При визуальном осмотре автомобиля "Мазда" полицейскими в салоне были обнаружены четыре бейсбольные биты, два травматических пистолета, а также шапки с вырезами для глаз. Подобные маски обычно используют налетчики во время ограблений для того, чтобы скрыть лица.

В автомобиле находились пятеро молодых людей от 1990 до 1995 года рождения. При этом автомобиль, на котором передвигались предполагаемые злоумышленники, был зарегистрирован на ранее судимого гражданина России, жителя Санкт-Петербурга.

Сейчас полицейские устанавливают все детали произошедшего.

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