Ответственность за нападение на российскую авиабазу в Сирии возложили на «Джебхат ан-Нусру»

CA-NEWS (CA) - Террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» стоит за нападениями на российскую авиабазу Хмеймим. Именно эта группировка контролирует районы, откуда и осуществлялись атаки. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве обороны Сирии.

Как отметил источник в военно-дипломатических кругах РФ, в российском военном ведомстве также подозревают боевиков именно этой группировки. Ответственность за инциденты возложили на «Нусру» и в сирийском парламенте.

Как заявил руководитель отдела информации политического управления Минобороны Сирии, бригадный генерал Самир Сулейман, «Джебхат ан-Нусра» использует любые методы, чтобы остановить успешное наступление на позиции боевиков в Идлибе, которое ведет сирийская армия при поддержке российских военных.

«Джебхат ан-Нусра» в настоящее время полностью контролирует Идлиб, а также области, граничащие с другими провинциями, в том числе Латакией, откуда были совершены нападения на российскую базу Хмеймим. Эта группировка является ведущей в том районе и получает помощь от США. Другие бандформирования, будь то «Сирийская свободная армия», «Фейлак ар-Рахман» или еще какие-то, все они подчиняются «Джебхат ан-Нусре», - отметил Самир Сулейман.

Эту информацию подтверждает и источник «Известий» в российских военно-дипломатических кругах. По его словам, «Минобороны подозревает в нанесении ударов по авиабазе Хмеймим именно боевиков «Джебхат ан-Нусры».

В российском Минобороны 9 января сообщили, что «в период атаки БПЛА террористов на российские военные объекты в Сирии над акваторией Средиземного моря более четырех часов на высоте 7 тыс. м барражировал между Тартусом и Хмейнимом разведывательный самолет ВМС США «Посейдон».

Российская база Хмеймим за последние недели дважды подверглась атакам террористов. Первая из них была совершена 31 декабря 2017 года. Тогда с наступлением темноты позиции российских военных подверглись минометному обстрелу. В результате погибли двое военнослужащих. Кроме того, СМИ сообщали об уничтожении семи самолетов, но в Минобороны РФ эту информацию опровергли.