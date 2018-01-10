Распорядок дня Трампа: Типичный рабочий день президента США

CA-NEWS (CA) - Рабочий график Дональда Трампа - непредсказуемый и неструктурированный - и раньше вызывал у многих недоумение и даже недовольство. Понятие "рабочие часы" для него весьма условно. Как сообщает Би-би-си, недавняя утечка из Белого дома показывает, что график президента и вовсе полон весьма неожиданных пунктов.

Первое рабочее заседание дня Трамп проводит в 11 часов утра. Предшествующие этому три часа - с 8 до 11 - президент определил как время, которое на языке советской номенклатуры, а также кремлевской пресс-службы времен президента Бориса Ельцина называлось "работа с документами".

Эти часы Трамп должен проводить в Овальном кабинете, однако, согласно утечке из Белого дома, в это время президент сидит у себя на жилой половине, смотрит телевизор и пишет сообщения в Twitter.

Эта закрытая информация просочилась на новостной сайт Axios. Белый дом тут же отреагировал и сообщил, что в эти три часа президент делает важные телефонные звонки и вообще "посвящает работе много часов каждый день недели в течение всего года".

Однако журналисты уже сделали свои выводы: расписание президента, просочившееся на Axios, отличается от графиков, которые Белый дом каждый день рассылает прессе.

В материале Axios особое внимание также обращается на то, что Трамп слишком много времени проводит перед телевизором, за что его уже давно критикуют.

Типичный рабочий день Трампа

В 11 часов утра президент приступает к официальной повестке дня. Первое совещание обычно - с представителями спецслужб.

Затем на протяжении дня он проводит еще пару встреч с перерывами на "работу с документами" и возвращается к себе в жилую резиденцию около шести часов вечера, сообщает Axios.

Согласно докладу новостного ресурса, часто перерывы бывают незапланированными, и президент проводит их в столовой рядом с Овальным кабинетом за просмотром новостей по кабельному телевидению.

Вот как описывает Axios фрагмент типичного рабочего дня Дональда Трампа:

- 11:00 - рабочее совещание под условным названием "Вырабатываем политический курс"

- 12:00 - перерыв на "работу с документами"

- 12:30 - ланч

- 13:30 - перерыв на "работу с документами"

Хотя, отмечает издание, график Трампа в самом начале его президентства был несколько иным.

Первое время он проводил утренние совещания уже за завтраком в Рузвельт-зале, но постепенно начало рабочего время откладывалось все дальше и дальше.

В деловых поездках график президента сдвигается еще больше.

Как рано вставали другие президенты?

Многие президенты придерживались гибких графиков и часто подстраивали свое расписание под личные обстоятельства.

Барак Обама, например, приступал к работе в 9-10 часов утра после обязательной утренней тренировки, а к обеду всегда возвращался на жилую половину, чтобы провести время с семьей, утверждает профессор Университета имени Джорджа Вашингтона Мэтью Даллек.

Джордж Буш-младший, напротив, приходил в Овальный кабинет к 6:45 утра, говорится в докладе Axios, но и ложился спать довольно рано. А вот Обама - сова, он часто возвращался к работе после того, как его семья укладывалась спать, и сидел до часу-двух ночи.

Линдон Джонсон и Билл Клинтон, например, любили посреди ночи делать рабочие звонки.

Рабочий день Рональда Рейгана к концу его президентства становился все короче. А в последние пару лет, как говорили его помощники, он не всегда помнил всю повестку и мог задремать во время совещаний. Через пять лет после ухода на пенсию у Рейгана была диагностирована болезнь Альцгеймера.

Главное, что отличает расписание Трампа от всех других, это то, что его образ жизни может наносить большой ущерб его способности эффективно управлять государством, считает профессор Даллек. При этом он ссылается на недавние сообщения о том, что психическое здоровье Дональда Трампа вызывает некоторые сомнения.

"Его график отражает царящий [в его голове] хаос, и не только отражает, но и подпитывает", - говорит ученый.

Насколько продуктивен Трамп в рабочие часы?

Дональд Трамп активен, и за первый год у власти не показал никаких признаков замедления темпа.

Твиты с его аккаунта приходят и в очень ранние утренние часы, и поздно вечером.

В ответ на опубликованную новостным порталом Axios заметку пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс выпустила следующее заявление, объясняющее рабочий график президента:

"Свои утренние часы он распределяет между резиденцией и Овальным кабинетом, но за это время он успевает связаться со своей командой, с конгрессменами и иностранными лидерами. Президент - один из самых заядлых трудоголиков из всех, кого мне приходилось видеть, он посвящает работе много часов каждый день недели в течение всего года. Журналисты неоднократно отмечали, что неплохо бы нам сбавить обороты, потому что они за ним просто не успевают".

Проблема в том, считает профессор Даллек, что неструктурированное рабочее время может иметь разрушительный и подрывающий здоровье эффект. В частности, имеется в виду страсть Трампа к Twitter.

"Когда речь идет о руководстве страной, президенты могут ступить за опасную черту, где от них уже мало что зависит. Слова можно истолковать как установку, и тогда не избежать хаоса", - говорит Мэттью Даллек.

По словам ученого, Трамп, не скрывающий своих обид, не первый президент, остро реагирующий на критику.

Во время войны во Вьетнаме президент Джонсон во что бы то ни стало стремился защитить свой политический курс и нередко созывал советников среди ночи.

А были и такие президенты, которые очень много работали, но их продуктивность порой оставляла желать большего. Таким был Джимми Картер.

Картер, по словам профессора Даллека, цеплялся к мелочам, был очень образован и трудолюбив. Но совершенно не умел правильно распределять работу и руководить по-крупному.