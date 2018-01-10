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  10 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Во Внутренней Монголия прошел фестиваль верблюдов (фото)

CA-NEWS (MNG) - Фестиваль верблюдов прошел сегодня в хошуне Сунид-Юци (АР Внутренняя Монголия, Северный Китай), сообщает 10 января Синьхуа.

В рамках мероприятия прошли гонки на верблюдах и конкурс на самого красивого верблюда.

Более 200 верблюдов были представлены на фестивале.

Также сообщалось, что праздник двугорбых верблюдов пройдет в монгольским сомоне Ханбогд аймака Умнуговь.

В программу праздника включили интересные мероприятия, например, поло на верблюдах, ярмарки с качественными продуктами из верблюжьего молока, также сделанные из верблюжьей шерсти изделия.

Цель праздника направлена на увеличение поголовья верблюдов, развитие зимнего туризма в Монголии, повышение уровня доходов скотоводов, вовлечение их в дело охраны природы и окружающей среды.

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