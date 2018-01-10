Во Внутренней Монголия прошел фестиваль верблюдов (фото)

CA-NEWS (MNG) - Фестиваль верблюдов прошел сегодня в хошуне Сунид-Юци (АР Внутренняя Монголия, Северный Китай), сообщает 10 января Синьхуа.
В рамках мероприятия прошли гонки на верблюдах и конкурс на самого красивого верблюда.
Более 200 верблюдов были представлены на фестивале.
Также сообщалось, что праздник двугорбых верблюдов пройдет в монгольским сомоне Ханбогд аймака Умнуговь.
В программу праздника включили интересные мероприятия, например, поло на верблюдах, ярмарки с качественными продуктами из верблюжьего молока, также сделанные из верблюжьей шерсти изделия.
Цель праздника направлена на увеличение поголовья верблюдов, развитие зимнего туризма в Монголии, повышение уровня доходов скотоводов, вовлечение их в дело охраны природы и окружающей среды.