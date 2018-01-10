Специалисты авиапромышленности Узбекистана будут обучаться в Самарском университете

CA-NEWS (UZ) - Подготовкой технических специалистов Узбекистана для совместной работы с российским авиапромом готовы заняться преподаватели Самарского национального исследовательского университета, сообщили российские СМИ.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин назвал вуз, который будет готовить узбекских специалистов для работы с российскими авиапромом. Об этом политик написал в соцсети.

«Подготовкой технических специалистов Узбекистана для совместной работы с российским авиапромом готовы заняться преподаватели Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва», - пишет он.

Ранее сообщалось, что в 2018 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поставил задачу по формированию в республике авиационной промышленности и созданию аэрокосмической промышленности. Проект рассчитан до 2035 года.