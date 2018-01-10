8 туристов из Казахстана пострадали в ДТП в Таиланде

- Казахстан, происшествия
- 15:52, 10 января 2018
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CA-NEWS (KZ) - Восемь туристов из Казахстана, их гид и водитель получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с открытым микроавтобусом на территории парка аттракционов Hanuman World на острове Пхукет в Таиланде, сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-версию газеты Nation.
Как сообщает издание, водитель микроавтобуса, двигавшегося по территории парка, не справился с управлением на склоне холма, в результате чего микроавтобус врезался в дерево, говорится в сообщении. Девять из десяти пострадавших были с места происшествия доставлены в больницу Dibuk Hospital, расположенную неподалеку.
Два человека получили переломы ног, еще один - перелом руки, у остальных - сильные ушибы, сообщает издание.
По данным издания, основной аттракцион Hanuman World, "полет" на тросе, протянутом над джунглями, пользуется огромной популярностью у иностранных туристов, в том числе у россиян и граждан стран СНГ.