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  10 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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8 туристов из Казахстана пострадали в ДТП в Таиланде

CA-NEWS (KZ) - Восемь туристов из Казахстана, их гид и водитель получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с открытым микроавтобусом на территории парка аттракционов Hanuman World на острове Пхукет в Таиланде, сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-версию газеты Nation.

Как сообщает издание, водитель микроавтобуса, двигавшегося по территории парка, не справился с управлением на склоне холма, в результате чего микроавтобус врезался в дерево, говорится в сообщении. Девять из десяти пострадавших были с места происшествия доставлены в больницу Dibuk Hospital, расположенную неподалеку.

Два человека получили переломы ног, еще один - перелом руки, у остальных - сильные ушибы, сообщает издание.

По данным издания, основной аттракцион Hanuman World, "полет" на тросе, протянутом над джунглями, пользуется огромной популярностью у иностранных туристов, в том числе у россиян и граждан стран СНГ.

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