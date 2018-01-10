Гражданин Узбекистан пришел пешком в Омскую область на заработки

CA-NEWS (UZ) - Полтавский районный суд Омской области приговорил 27-летнего гражданина Республики Узбекистан к лишению свободы. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322 УК РФ «Пересечение Государственной границы Российской Федерации иностранным гражданином или лицом без гражданства, въезд которым заведомо для виновного не разрешен».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области, в ходе проверки было установлено, что ранее мужчину депортировали из России. Въезд на территорию страны ему был запрещен до 2022 года, о чем молодой человек знал. Уроженец Республики Узбекистан договорился за денежное вознаграждение в размере тысячи рублей пересечь границу государства.

3 июля 2017 года, минуя пункты пропуска, мужчина вместе с лицом, которому дал взятку, прошел из Республики Казахстан в РФ. После пересечения Государственной границы Российской Федерации иностранец был задержан в с. Георгиевка Полтавского района сотрудниками территориального ПУ ФСБ России по Омской области, сообщили в ведомстве.

Вину в совершении преступления он признал в полном объеме. При вынесении наказания Полтавский районный суд Омской области учел наличие у него на иждивении малолетних детей и определил наказание в виде 1 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.