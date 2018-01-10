РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Шавкат Мирзиёев посетил воинскую часть в Чирчике
CA-NEWS (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев 10 января посетил военную часть в городе Чирчик.

Президент Узбекистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Шавкат Мирзиёев осмотрел созданные в воинской части условия, побеседовал с военнослужащими, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе посещения Президент ознакомился с материальными средствами, применяемыми в боевой подготовке, снабжением военнослужащих одеждой.

Шавкату Мирзиёеву была представлена информация о "дорожной карте" по организации в 2018 году военно-административного сектора Ташкентской области, концепции патриотического воспитания молодежи, организационной структуре первичной организации Союза молодежи Узбекистана в системе Министерства обороны, стимулировании молодых военнослужащих и других планах на перспективу.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×