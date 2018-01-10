Шавкат Мирзиёев посетил воинскую часть в Чирчике
- Узбекистан, общество
- 16:30, 10 января 2018
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CA-NEWS (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев 10 января посетил военную часть в городе Чирчик.
Президент Узбекистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Шавкат Мирзиёев осмотрел созданные в воинской части условия, побеседовал с военнослужащими, сообщила пресс-служба главы государства.
В ходе посещения Президент ознакомился с материальными средствами, применяемыми в боевой подготовке, снабжением военнослужащих одеждой.
Шавкату Мирзиёеву была представлена информация о "дорожной карте" по организации в 2018 году военно-административного сектора Ташкентской области, концепции патриотического воспитания молодежи, организационной структуре первичной организации Союза молодежи Узбекистана в системе Министерства обороны, стимулировании молодых военнослужащих и других планах на перспективу.
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