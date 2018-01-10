Шавкат Мирзиёев посетил воинскую часть в Чирчике

- Президент Шавкат Мирзиёев 10 января посетил военную часть в городе Чирчик.

Президент Узбекистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Шавкат Мирзиёев осмотрел созданные в воинской части условия, побеседовал с военнослужащими, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе посещения Президент ознакомился с материальными средствами, применяемыми в боевой подготовке, снабжением военнослужащих одеждой.

Шавкату Мирзиёеву была представлена информация о "дорожной карте" по организации в 2018 году военно-административного сектора Ташкентской области, концепции патриотического воспитания молодежи, организационной структуре первичной организации Союза молодежи Узбекистана в системе Министерства обороны, стимулировании молодых военнослужащих и других планах на перспективу.