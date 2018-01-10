РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Профессор из Кореи назначен советником министра здравоохранения Узбекистана
CA-NEWS (UZ) - Вице-председатель Ассоциации больниц Кореи, профессор Национального университета Чоннам Юн Тэк Рим назначен советником министра здравоохранения Узбекистана.

В ходе государственного визита Президента Шавката Мирзиёева 22-25 ноября в Республику Корея между руководителями двух стран были подписаны двусторонние взаимвыгодные соглашения и контракты в разных сферах, в частности, в сфере здравоохранения. В их рамках учреждена должность советника министра здравоохранения Узбекистана, на эту должность утверждена кандидатура известного профессора Республики Корея Юн Тэк Рима, сообщила пресс-служба Минздрава РУз.

Профессор Юн Тэк Рим повысил квалификацию в медицинских школах Гуруме (Япония) и Джона Хопкинса (США), помимо работы в родной стране он также ведет деятельность на международном уровне, в частности, проводит академические исследования в таких престижных организациях, как Академия хирургов-ортопедов США, Всемирный союз хирургов-ортопедов и травматологов. На протяжении своей деятельности успешно провел более 8 тысяч сложных операций, а также несколько раз признан лучшим хирургом в родной стране. Именно для обучения под руководством профессора Юн Тэк Рима и прохождения у него медицинского обследования в Южную Корею часто съезжаются врачи и пациенты практически со всех стран мира.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×