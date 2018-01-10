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  10 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Японский астронавт признал ошибку, заявив, что вырос в космосе на 2, а не на 9 см
CA-NEWS (CA) - Японский астронавт Норисигэ Канаи извинился за сообщение о том, что он вырос на девять сантиметров за три недели пребывания на Международной космической станции, сообщает Би-би-си.

На самом деле он вырос всего на два сантиметра. Сам Канаи сказал, что ошибся в измерениях.

"Я глубоко извиняюсь за то, что распространил в "Твиттере" такую фейковую новость", - написал он в своем "Твиттере" на японском языке.

Его изначальный твит, опубликованный во вторник, вызвал бурю интереса в соцсетях.

Обычно в космосе человек вырастает на два-три сантиметра. В невесомости позвонки слегка раздвигаются, так как на них не давит вес тела. На Земле их рост возвращается к прежнему.

В своем изначальном твите Канаи написал по-японски: "Доброе утро всем. У меня большие новости сегодня. Мы измеряли наш рост и вес, и - вау, вау, вау - я вырос на целых 9 сантиметров!".

"Я вырос, как растение, всего за три недели. Ничего подобного со мной со школы не происходило. Я немного волнуюсь, что не помещусь в "Союз", когда полечу обратно", - написал астронавт.

Но чуть позже он написал в "Твиттере, что российский командир экипажа МКС Антон Шкаплеров этому не поверил, после чего Канаи вновь измерил свой рост и обнаружил ошибку.

"Так что первое измерение было ошибочным (?), но, судя по всему, это многих заинтересовало", - пишет Канаи.

"Спина у меня не болит, плечи и шея тоже больше не болят, так что сомневаюсь, что я вырос на 9 сантиметров. Командир Шкаплеров знает о таких вещах, он же ветеран".

Норисигэ Канаи добавил, что рад тому, что вырос лишь на два сантиметра, так как теперь он точно сможет поместиться в "Союз", когда придет время возвращаться на Землю.

В российском космическом корабле "Союз", который возвращает космонавтов с МКС на Землю, есть ограничения по высоте, и слишком высокий человек действительно может столкнуться с проблемами.

Для Норисигэ Канаи это первый космический полет. Раньше он служил военным медиком в Морских силах самообороны Японии.

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