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  10 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекская армия продемонстрировала свою мощь в Самарканде (видео)

CA-NEWS (UZ) - Узбекская армия продемонстрировала свою мощь в Самарканде. Об этом в специальном видеорепортаже.

Напомним, что в ежегодном рейтинге Globalfirepower по данным на 2017 год Вооруженные силы Узбекистана занимают 48-ю строчку в мировом рейтинге, оставаясь самой мощной армией Центральной Азии. Соседи Узбекистана по региону расположились следующим образом: Казахстан — 53-е место, Туркменистан — 84-е место, Кыргызстан — 109-я позиция, Таджикистан — 112-е место.

При составлении рейтинга учитывалась численность войск, количество военной техники для ведения боевых действий на суше, в воздухе и на море, — всего около 50 различных факторов. При этом принимались во внимание экономические ресурсы, которые страны могут потратить на вооружение, и географическое положение участников рейтинга.

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