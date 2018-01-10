Видео первого визита Назарбаева в США опубликовала Акорда
CA-NEWS (KZ) - Пресс-служба Акорды опубликовала архивное видео официального визита Нурсултана Назарбаева в США в 1992 году,.
Отмечается, что 16-18 января 2018 года состоится официальный визит Нурсултана Назарбаева в Соединенные Штаты Америки. В рамках визита планируются встречи с Президентом США Дональдом Трампом, а также с представителями официальных и деловых кругов. Кроме того, Президент примет участие в заседании Совета Безопасности ООН.
"В этой связи пресс-службой Акорды опубликован видеоматериал о первом визите Главы государства в мае 1992 года", - отмечается в описании видео.
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