РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Видео первого визита Назарбаева в США опубликовала Акорда

CA-NEWS (KZ) - Пресс-служба Акорды опубликовала архивное видео официального визита Нурсултана Назарбаева в США в 1992 году,.

Отмечается, что 16-18 января 2018 года состоится официальный визит Нурсултана Назарбаева в Соединенные Штаты Америки. В рамках визита планируются встречи с Президентом США Дональдом Трампом, а также с представителями официальных и деловых кругов. Кроме того, Президент примет участие в заседании Совета Безопасности ООН.

"В этой связи пресс-службой Акорды опубликован видеоматериал о первом визите Главы государства в мае 1992 года", - отмечается в описании видео.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×