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  10 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Эмомали Рахмон подчеркнул важность усиления межгосударственных отношений Таджикистана и Узбекистана
CA-NEWS (TJ) - Вопросы развития двусторонних отношений между Таджикистаном и Узбекистаном обсудили сегодня президент РТ Эмомали Рахмон и премьер-министр Узбекистана Абдулло Орипов, прибывший в республику с рабочим визитом, сообщает пресс-служба президента РТ.

В частности, были обсуждены вопросы устранения торговых ограничений, упрощения режима двусторонних поездок граждан, снижения тарифов на перемещение товаров, восстановления существующей железной дороги, очистки заминированных территорий на границе, открытия КПП.

«Глава государства подчеркнул важность усиление межгосударственных отношений с Узбекистаном в вопросах использованию водных и энергетических ресурсов. Он отметил, что Таджикистан никогда не пытался в этом вопросе создавать проблемы для стран региона, наоборот всегда выступал зам сотрудничество в водной и экологических сферах региона», - отмечает пресс-служба.

На встрече также были обсуждены вопросы укрепления взаимоотношения двух стран в борьбе с региональными и мировыми угрозами, в том числе, с терроризмом и экстремизмом.

Обе стороны выразили надежду на дальнейшие плодотворные отношения двух стран во всех сферах деятельности.

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