Верительные грамоты Назарбаеву вручили послы четырех стран

CA-NEWS (KZ) - Послы Великобритании, Индии, Кубы и Швеции вручили верительные грамоты Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в Астане, передает Tengrinews.kz.

Верительные грамоты вручили посол Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии Майкл Джон Гиффорд, посол Республики Индия Прабхат Кумар, посол Республики Куба Эмилио Певида Пупо и посол Королевства Швеция Матс Фойер. Приветствуя новых послов, Назарбаев выразил надежду, что их ответственная почетная миссия будет способствовать всестороннему развитию сотрудничества между нашими государствами.

"Одним из наших ключевых партнеров в мире, несомненно, является Великобритания. Сотрудничество между нашими странами строится на прочной основе взаимного уважения и доверия. Сегодня Великобритания является одним из крупнейших инвесторов и торговых партнеров Казахстана. Мой визит в Лондон в 2015 году придал мощный импульс этому плодотворному взаимодействию. Важно шире использовать наш двусторонний потенциал в инновационных и технологических сферах", - сказал Назарбаев.

Посол Великобритании Майкл Джон Гиффорд в свою очередь упомянул, что его страна является шестым по величине инвестором в экономику Казахстана. По его словам, на данный момент общий объем инвестиций превышает 20 миллиардов долларов. Он отметил, что многие британские компании являются вовлеченными в долгосрочную поддержку Международного финцентра "Астана", принятие английского общего права как правовой основы МФЦА еще больше укрепило двусторонее сотрудничество. Это будет первый опыт в Центральной Азии, когда будет применяться английское право для зарубежных инвесторов. "Мы придаем особое значение развитию сотрудничества со Швецией. В прошлом году наши страны приступили к работе в Совете Безопасности ООН и тесно взаимодействуют по актуальным вопросам международной повестки дня", - отметил президент Казахстана.

Новый посол Швеции Матс Фойер в свою очередь отметил, что его страна занимает второе место среди северных стран по объемам прямых инвестиций в экономику Казахстана и товарообороту. Он рассказал, что в январе шведская торговая делегация в области транспортной инфраструктуры и энергетики посетит Казахстан. По данным Акорды, среди компаний-делегатов будут представители Volvo Group, Axis Communications и Simens industrial Turbomachinery. Посол также поздравил Казахстан по случаю важной роли страны в качестве председателя Совбеза ООН и пожелал успехов.

"Мы рассматриваем Республику Индия в качестве важного внешнеполитического и торгового партнера Казахстана. Я искренне рад вступлению вашей страны в ШОС в качестве полноправного члена. Уверен, ваша страна придаст новый динамизм и глубину работе Шанхайской Организации. В рамках саммита ШОС прошла наша встреча с премьер-министром Индии Моди, в ходе которой нами были предметно обсуждены текущие вопросы двусторонних отношений и были даны конкретные поручения ведомствам двух стран по наращиванию темпов торгово-экономического сотрудничества", - сказал Назарбаев.

Посол Индии Прабхат Кумар отметил множество соглашений, подписанных между правительствами двух стран, обратив внимание, что Индия недавно обновила соглашение о покупке урана у Казахстана, а также сообщил о сотрудничестве двух стран в области космических исследований.

"Казахстан заинтересован в расширении двустороннего сотрудничества с Кубой. В последнее время развитие казахстанско-кубинских отношений активизировалось. В 2016 году состоялся мой первый официальный визит на Кубу. В ходе переговоров с руководством вашей страны мы определили новые перспективы для дальнейшего сотрудничества между нашими странами", - отметил президент Казахстана.

Назарбаев напомнил, что в январе 2018 года Казахстан приступает к исторической работе в качестве председателя Совета Безопасности ООН. "Хотел бы подчеркнуть, что Казахстан работает по всей повестке этого важнейшего органа, исходя из первоочередной важности сохранения и укрепления глобального мира и безопасности.

18 января я планирую принять участие в тематическом брифинге СБ ООН "Нераспространение оружия массового уничтожения". Эта тема для заседания выбрана не случайно. Мы намерены продолжить консолидацию усилий мирового сообщества по избавлению планеты от ядерного оружия", - отметил глава государства.

Президент пожелал дипломатам успешной работы в Астане. В качестве приглашенных в церемонии приняли участие руководитель Администрации Президента Адильбек Джаксыбеков, министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов и помощник Президента по международным вопросам Нурлан Онжанов.



