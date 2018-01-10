В Таджикистане произведен рекордный объем угля – свыше 1,7 млн. тонн
- Таджикистан, экономика
- 18:02, 10 января 2018
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CA-NEWS (TJ) - Производство угля в Таджикистане по итогам 2017 года составило свыше 1,7 млн. тонн. Этот показатель самый высокий в истории республики, сообщает Авеста.
По статистическим данным примерные запасы угля в Таджикистане составляют более 4,5 млрд. тонн, а объем обнаруженных промышленных залежей угля составляет 320,3 млн. тонн.
Добычей и производством угля на 14 месторождениях занимаются около 20 отечественных и зарубежных компаний.
Ранее сообщалось, что производство угля в Таджикистане по итогам 2018 года планируется довести до 2 млн. тонн.
По итогам 2016 года в стране было добыто свыше 1,3 млн. тонн угля, что превышает показатели добычи угля 2000 года в 62 раза
По данным министерства промышленности и новых технологий РТ, в настоящее время в республике уголь в качестве топлива используют более 200 предприятий.
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