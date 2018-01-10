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  10 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Казахстанской федерации футбола подал в отставку

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстанской федерации футбола Сеильда Байшаков подал в отставку, говорится в сообщении на сайте федерации.

"На заседании Исполкома было принято заявление президента КФФ Байшакова Сеильды Икрамовича о добровольной отставке со своего поста. Этот вопрос будет рассматриваться на ближайшей внеочередной выборной конференции, которая состоится в Астане 10 февраля 2018 года", - говорится в сообщении.

Также по итогам заседания были прекращены полномочия первого вице-президента и генерального секретаря организации Каныша Аубакирова в связи с поданным заявлением по семейным обстоятельствам. На его место назначен Айтхожин Азамат Серикович, который освобожден от должности вице-президента КФФ.

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