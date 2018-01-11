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  11 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монгольские циркачи принимают участие в Международном фестивале в Будапеште
CA-NEWS (MNG) - Монгольская группа циркачей принимает участие в Международном фестивале циркового искусства, который проходит 8-14 января в Будапеште (Венгрия). В нем принимают участие лучшие артисты циркового искусства изо всех уголков земли, сообщает Монцамэ.

Артисты Национального цирка Монголии во главе с Э.Нэргуй представляют акробатические номера на подкидных дисках.

Монгольские артисты в прошлом году завоевали Золотой кубок на 16-ом Международном фестивале циркового искусства, который прошел в Учао (КНР).

В 2016 году они получили Золотые кубки на V Международном цирковом фестивале в Фигересе, Испания и XI Международном фестивале циркового искусства в Ижевске (Россия).

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