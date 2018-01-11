Пропавшего в буран 8-летнего школьника искали в Астане

CA-NEWS (KZ) - В Астане восьмилетний мальчик ушел в школу в буран и, так и не дойдя до нее, пропал, передает Tengrinews.kz.

Мама Дильфуза Раджабова рассказала о пропаже своего сына. По ее словам, Руслан Раджабов вышел сегодня рано утром в школу, но так и не дошел до нее. На поиски мальчика были брошены все силы.

"Мы живем в ЖК "Шыгыс" в районе Есиль. Мы утром спали. Он один вышел в школу. Утром он попросил папу, чтобы он его выпустил из дома, проведя карточкой в лифте. Папа ему сказал: "Не будет уроков, зайди в дом". Но он все равно пошел в школу. На нем были черная куртка, синяя шапка, синий рюкзак", - рассказала женщина.

Родители мальчика подали заявление в полицию. Волонтеры, друзья и родственники просили подключить к поискам мальчика кинологов.

Как рассказали в пресс-службе ДВД Астаны, мальчик 2009 года рождения без сопровождения взрослых самостоятельно ушел из дома.

"Полицейскими проводится комплекс поисковых мероприятий, направленных на установление местонахождения мальчика. Просматриваются камеры видеонаблюдения. Дополнительная информация будет сообщена", - сообщили в ДВД.

По состоянию на 11.29 волонтеры сообщили, что мальчик нашелся. По данным полиции, ребенок, 2009 года рождения, находился в доме его одноклассника, родители которого забрали заблудившегося мальчика, у которого при этом не было мобильного телефона.