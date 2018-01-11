В Астане объявлен режим ЧС

CA-NEWS (KZ) - В Астане объявлен режим ЧС из-за непогоды, сообщается на сайт столичного акимата.

В связи с резким ухудшением погодных условий решением акима Астаны Асета Исекешева объявлена чрезвычайная ситуация природного характера.

"Рекомендуем руководителям государственных органов, образовательных учреждений, объектов предпринимательства (рынки, ТРЦ), строительства и других приостановить деятельность, за исключением организаций жизнеобеспечения города: пожарная служба, полиция, службы департамента чрезвычайных ситуаций, скорая медицинская помощь, медицинские учреждения, коммунальные службы", - говорится на сайте акимата Астаны.

Напомним, сегодня ночью в Астане разыгралась сильная снежная буря. В городе метель и сильный ветер, порывы которого достигают 15 м/с. Во время непогоды движение по трассе запрещено для всех видов автотранспорта.



