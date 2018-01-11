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  11 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане владелица притона зарезала 16-летнего клиента
CA-NEWS (UZ) - Во второй день Нового года в Денауском районе Сурхандарьинской области Узбекистана ранее дважды судимая 27-летняя жительница убила ударом ножа в сердце своего клиента, который учился в 9 классе одной из местных школ. Информацию подтвердили в правоохранительных органах, передает centralasain.org.

По словам свидетелей, в дом женщины легкого поведения 16-летний подросток отправился с друзьями. 27-летняя мать двух детей Д.А., проживающая в махалле «Мехр-окибат» в Денауском районе Сурхандарьинской области, ранее судимая за содержание публичного дома, обвиняется в убийстве в подъезде собственного дома ученика 9-класса средней школы №80 Б.Э..

Как сообщил один из активистов Союза молодежи Узбекистана в Денауском районе, его знакомый говорил, что общается с некой женщиной по имени Д. и 2 января он повел к ней домой двух своих друзей, один из которых учился в 9-м классе. «В доме проститутки у них произошла ссора, они не поделили женщину. Затем девятиклассник обматерил эту «Маму Розу». После чего женщина достала кухонный нож и ударил им в сердце подростка», – говорит он.

Соседи женщины отметили, что ранее ее штрафовали за содержание публичного дома. «Очевидцы говорят, что школьник выбежал на улицу, а женщина погналась за ним, поймав, вонзила в его сердце нож. Весь подъезд был в крови. Даже сейчас на стенах остались следы от крови», –сказал сосед подозреваемой.

В настоящее время в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 97 («Умышленное убийство»), ведется следствие.

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Комментарии (1)
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lagmanshow
14:29, 11 января 2018
Глупая смерть!
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