СМИ сообщают о планах построить в Ашхабаде гостиницы, стоимостью $300 млн

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил построить в Ашхабаде новые дорогостоящие гостиницы. Как сообщает пресс-служба главы государства, это решение глава государства озвучил 9 января, по результатам своей рабочей поездки по городу, в том числе осмотра хода работ по благоустройству с борта вертолета.

По сообщению, будущий отель с деловым центром планируется возвести на пересечении проспекта А.Ниязова и улицы Ходжа Ахмета Ясави, неподалеку от столичного международного аэропорта. Объект разместится на площади в 6,9 гектара, будет состоять из 9 этажей, в нем предусмотрено наличие 90 номеров, а также торгового центра, ресторана и залов, предназначенных для проведения свадебных торжеств и других мероприятий, рабочие кабинеты.

По предложению главы государства данный отель будет назван «Каракум». Второй отель будет построен у подножия Копетдага.

Стоимость объектов в официальной информации не упоминается. Не сообщается также кем и когда будут построены новые объекты. Не было информации и о тендерах на строительство новых отелей в столице Туркменистана.

Источник туркменской службы радио «Азатлык» близкий к руководству строительной сферы Ашхабада утверждает, что строительство одного из запланированных отелей было поручено французской компании «Буиг».

«Сообщается, что строительство отеля, который будет возведен на улице «10 лет благополучия» безо всякого тендера было поручено французской компании «Буиг», его стоимость $300 млн», - сообщил источник.

По его словам, компания «Буиг» начала возвращать своих сотрудников в Туркменистан, а также в ближайшее время планируется визит главы компании Мартина Буига в Туркменистан.

Источник утверждает, что строительство отелей предусмотрено к международной конференции, которая пройдет через три года в Ашхабаде, для строительства уже начали завозить необходимые материалы, а затраты на строительство этих объектов могут превысить $500 млн.

«Азатлык» не удалось официально подтвердить данную информацию у чиновников Туркменистана, а также в компании.

«Буиг» (Bouygues) начал работать в Туркменистане с 1993 года. В числе возведенных компанией объектов в столице Туркменистана президентский дворец, здание парламента, пятизвездочный отель «Йылдыз», Дворец совещаний, здания Международного университета гуманитарных наук и развития, Института международных отношений МИД Туркменистана, Торгово-промышленной палаты Туркменистана.

Новая постройка была заявлена как объект социального назначения. Как сообщило правительство страны, в бюджете на 2018 год затраты на социальную сферу предусмотрены в размере 75-80%.

Вместе с тем, по мнению экспертов, экономика Туркменистана переживает тяжелейший экономический кризис за последние 25 лет. В течение последнего года население страны столкнулось с сокращением рабочих мест, резким ростом цен, в том числе на продовольствие и товары первой необходимости, медицинские и коммунальные услуги.