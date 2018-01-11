Экспорт российской нефти в Узбекистан в ноябре-декабре 2017 года превысил 68 тыс. тонн

- Экспорт российской нефти в Узбекистан в 2017 году составил 68,2 тыс. тонн, говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).

В частности, в ноябре в Узбекистан было поставлено 30 тыс. тонн нефти, в декабре — 38,2 тыс. тонн. Ранее официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщал, что компания планирует прокачать в декабре 2017 года в направлении Узбекистана 50 тыс. тонн российской нефти. Демин пояснил, что пока речь идет о тестовых поставках.

Двусторонний меморандум о поставке в Узбекистан 500 тыс. тонн российской нефти был подписан в апреле 2017 года в ходе визита в Москву президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщал, что принять участие в поставке 500 тыс. тонн российской нефти в Узбекистан могут «Роснефть», «Газпром нефть», «Лукойл» и «Русснефть».

20 ноября 2017 года казахстанская компания «Казтрансойл» начала транспортировку российской нефти в направлении Узбекистана. Нефть перекачивается по трубопроводу до нефтеналивной эстакады Шагыр, где наливается в железнодорожные цистерны и далее транспортируется по железной дороге до Узбекистана, передает uz24.uz.