РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Экспорт российской нефти в Узбекистан в ноябре-декабре 2017 года превысил 68 тыс. тонн
CA-NEWS (UZ) - Экспорт российской нефти в Узбекистан в 2017 году составил 68,2 тыс. тонн, говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).

В частности, в ноябре в Узбекистан было поставлено 30 тыс. тонн нефти, в декабре — 38,2 тыс. тонн. Ранее официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщал, что компания планирует прокачать в декабре 2017 года в направлении Узбекистана 50 тыс. тонн российской нефти. Демин пояснил, что пока речь идет о тестовых поставках.

Двусторонний меморандум о поставке в Узбекистан 500 тыс. тонн российской нефти был подписан в апреле 2017 года в ходе визита в Москву президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщал, что принять участие в поставке 500 тыс. тонн российской нефти в Узбекистан могут «Роснефть», «Газпром нефть», «Лукойл» и «Русснефть».

20 ноября 2017 года казахстанская компания «Казтрансойл» начала транспортировку российской нефти в направлении Узбекистана. Нефть перекачивается по трубопроводу до нефтеналивной эстакады Шагыр, где наливается в железнодорожные цистерны и далее транспортируется по железной дороге до Узбекистана, передает uz24.uz.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×