Минюст: Арест средств Казахстана за рубежом является временной мерой

- Астана будет использовать все возможности для возмещения ущерба, нанесенного незаконным арестом активов, заявила пресс-служба министерства юстиции Казахстана.

В начале января 2018 года окружной суд Амстердама оставил без изменений решение об аресте акций голландской компании KMG Kashagan BV на сумму 5,2 миллиарда долларов, принадлежащих фонду национального благосостояния "Самрук-Казына", в пользу молдавских бизнесменов. Прежнее решение в пользу граждан Молдавии Анатолия и Габриэля Стати, а также их компаний Ascom Group SA и Terra Raf Trans Traiding Ltd было вынесено 8 сентября 2017 года. Суд, созданный под эгидой Торговой палаты Стокгольма, обязал казахстанскую сторону выплатить Стати и их компаниям более 500 миллионов долларов в виде возмещения ущерба и судебных издержек за нарушение международных обязательств. В декабре обслуживающий активы Нацфонда кастодиан американский Bank of New York Mellon заморозил активы Национального фонда Казахстана на сумму 22 миллиарда долларов.

"В настоящее время никаких денежных средств истцам выплачено не было. Для защиты интересов Республики Казахстан в иностранных судах привлечены лучшие и международно-признанные юристы. Дело о замораживании средств Республики Казахстан за рубежом является приоритетным для министерства юстиции. В любом случае риски республики ограничиваются суммой арбитражного решения", — говорится в сообщении Минюста.

"Заморозка" средств Нацфонда Казахстана: что известно о молдавских бизнесменах

В министерстве утверждают, что предоставило для СМИ всю возможную информацию по этому делу. "Дополнительные комментарии могут повлечь за собой негативные для страны последствия. Поэтому министерство не будет комментировать перспективы разморозки или других аспектов дела. Это может использоваться другой стороной против интересов Республики Казахстан и расцениваться как давление на суд", — подчеркнули в министерстве.

В Минюсте отмечают, что истец по делу — Анатолий Стати — выбрал в качестве своей тактики "создание ажиотажа и скандального информационного фона внутри нашей страны".

"Информационные вбросы являются лишь агрессивной пропагандой, а не объективной информацией", — отмечается в сообщении.

Министерство юстиции вновь заверяет, что арест является временной мерой и не ограничивает права на получение дивидендов и вознаграждений.