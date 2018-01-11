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  11 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Из отеля Ritz в Париже похитили украшения на 4 млн евро

CA-NEWS (CA) - Группа вооруженных людей украла украшения, стоимость которых оценивается в 4 млн евро, из ювелирного магазина в холле знаменитой парижской пятизвездочной гостиницы Ritz, сообщает в среду, 10 января AFP.

По сообщению полиции, трое из пяти грабителей были арестованы, двум удалось скрыться.

При помощи топоров они разбили витрины и попытались скрыться с драгоценностями. Все задержанные - молодые люди, их возраст - около 20 лет. Известно, что они уже попадали в поле зрения правоохранительных органов из-за дел, также связанных с кражами.

Продолжается розыск еще двоих. Один из них, покинув отель, уехал на скутере, при этом он сбил пешехода, который был позже госпитализирован с незначительными травмами. Другой нападавший скрылся на автомобиле.

На витрине магазина в Ritz часто выставлены очень дорогостоящие украшения от известных производителей, так как в гостинице останавливаются состоятельные люди, которых могут заинтересовать элитные ювелирные изделия, отмечает радиостанция.

В квартале, в котором расположены, в частности, Ritz и министерство юстиции Франции, несколько лет назад была усилена безопасность.

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