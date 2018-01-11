В Таджикистане призывников отбирают путем жеребьевки

- В исфаринском джамоате Чоркух в течение двух последних призывных кампаний используют необычный способ призыва – через жеребьевку. Этот метод как уверены инициаторы – представители махаллинского совета и жители джамоата - помог поставить точку в вопросе неравенства при отправке молодых людей в армию.

Данный способ успешно практиковался два сезона подряд в махаллях Хелейсон и Лангар. Источник в махаллинском совете рассказал на условиях конфиденциальности, как работает этот метод: все имена потенциальных призывников, за исключением единственных сыновей в семье и тех, кто имеет основания не служить, записываются на бумажках, которые сворачивают и разыгрывают «лотерею». «По одной вытягивают бумажки. Таким образом, первые 3-4 «счастливчика» отправляются в армию», - сказал он.

Джамоат Чорку – один из самых крупных джамоатов Исфары, состоит из 29 махаллей. В каждой из них - свыше 2 тысяч молодых людей призывного возраста. Однако план по призыву в джамоате намного меньше. Когда план не выполняется за счет добровольцев, каждой махалле поручается организовать список и собрать призывников.

По словам Содикджона, старейшего жителя махалли Лангар джамоата Чорку, например, дополнительный план по призыву в джамоате, скажем, 30 человек, это количество распределяется по 29 махаллям. Каждой махалле поручается привлечь от 1 до 4 призывников. Тогда и проходит жеребьевка среди всех лиц призывного возраста. По словам собеседника, такой способ практиковался в последние весенний и осенний призывы.

Молодой человек, который представился Мустафо, сказал, что такой способ придумали после того, как были случаи неравенства при отправке в армию и уклонения от службы в рядах Вооруженных сил РТ. По его словам, раньше было много несправедливых случаев, когда в армию отправлялись лишь ребята из малоимущих семей, а новый способ помогает избежать такого неравенства.

Молодежь Таджикистана в возрасте от 18 до 27 лет призывается в ряды армии дважды в год – весной и осенью.