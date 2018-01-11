Узбекистан передал Афганистану 25 автобусов, 3 трактора и навесную технику от имени президента

CA-NEWS (UZ) - В городе Хайратон (ИРА) 10 января состоялось торжественное мероприятие, посвященное передаче в дар народу Афганистана 25 автобусов, 3-х тракторов и навесной техники от имени Президента Республики Узбекистан, сообщает УзА.

В ходе церемонии вручения отмечено, что в качестве примера дружественного отношения Узбекистана к Афганистану, решимости руководства страны и впредь оказывать содействие афганскому народу, в Сурхандарьинской области по поручению Президента Шавката Мирзиёева создан специальный Образовательный центр обучения для граждан ИРА, куда 20 января прибудут около 100 студентов.

Официальные лица и представители общественности Афганистана выразили признательность Президенту Узбекистана за переданные в дар автобусы, тракторы и специальную технику. Переданные Узбекистаном автобусы, в том числе, облегчат доставку афганских детей в школы. В присутствии делегации Узбекистана три автобуса были переданы в администрацию города Хайратон.

Была выражена особая признательность населения и общественности Афганистана за готовность Узбекистана увеличить объемы поставляемой электроэнергии, осуществить проект строительства новой линии электропередачи «Сурхан – Пули-Хумри», призванной обеспечить потребность Кабула и северных провинций страны в электроэнергии.

Участниками торжественного мероприятия с особым удовлетворением была воспринята информация о существенном снижении цены за электроэнергию, поставляемую Узбекистаном афганскому народу.