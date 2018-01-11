В Туркменистане женщин, имеющих водительские удостоверения, обязали пересдать экзамен

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане в течение двух последних недель женщинам, имеющим водительские права, звонят люди, которые представляются участковыми и подробно расспрашивают о том, когда они получили водительское удостоверение, сколько было попыток сдать экзамен, кто оплачивал покупку автомобиля и на какие средства содержится машина, сообщает издание «Хроника Туркменистана».

После расспросов женщин предупреждают, что те, кто получил права в последние пять лет, должны явиться на пересдачу экзаменов.

Ранее сообщалось о том, что дорожная полиция Туркменистана останавливает на дороге водителей–женщин и изымают у них водительские права, сообщая, что теперь садиться за руль женщинам запрещается. 5 декабря министр внутренних дел Исгендер Муликов представил главе государства информацию, что, по статистике, большая часть ДТП в стране происходит по вине водителей-женщин или с их участием. Президент Туркменистана поручил министру «исправить ситуацию».

Никаких письменных указов и постановлений при этом предъявить полицейские не могут и ссылаются на устные распоряжения начальства.

Напомним также, что с января в Туркменистане был введен негласный запрет на эксплуатацию автомобилей черного цвета. В Ашхабаде с улиц также исчезли также и машины темных цветов, например, «мокрый асфальт». Владельцам таких авто говорят, что ездить теперь нельзя, нужно перекрашивать.