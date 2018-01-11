Нью-Йорк подал в суд на крупнейшие нефтекомпании мира из-за изменения климата

CA-NEWS (CA) - Власти Нью-Йорка направили в суд иск к нефтяным компаниям BP, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil и Royal Dutch Shell, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление городских властей.

Город требует от нефтекомпаний возмещения ущерба за те «миллиарды долларов, которые придется потратить на защиту ньюйоркцев от последствий изменения климата», заявил мэр Билл Де Блазио, говорится в сообщении.

«Речь идет о возмещении ущерба, который мы уже получили, и выплате компенсации, необходимой для устранения ущерба, которые, как ожидается, мы понесем», - отмечается в тексте.

Мэрия города со ссылкой на «недавно раскрытые документы» утверждает, что «нефтяники были осведомлены о влиянии, которое сжигание топлива окажет на атмосферу, и ожидаемых изменениях климата как минимум с 1980-го».

Агентство Bloomberg отмечает, что форма иска, выбранная господином де Блазио, ранее успешно использовалась властями Нью-Йорка для борьбы с борделями и мусорными свалками.

Представители нефтяных компаний раскритиковали иск. В Chevron заявили, что иск не обоснован юридически и, кроме того, любой исход процесса не окажет влияния на климат. В Shell предложили решать экологические проблемы разумной государственной политикой, а не судебными исками. В ExxonMobil отметили, что нефтяная отрасль является основой для экономики США, а судебный иск Нью-Йорка не будет способствовать ее развитию.