Депутат маслихата Астаны призвал водителей подвозить горожан бесплатно из-за снежной бури

CA-NEWS (KZ) - Депутат столичного маслихата Мирас Шекенов призвал подвозить бесплатно астанчан из-за снежной бури, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Астана, поможем друг другу! На улице настоящий целиноградский буран и таксисты от бордюра, пользуясь случаем, подняли цены на свои услуги, что называется "заряжают". Водители, если у вас есть возможность и вам по пути, подвозите сегодня горожан бесплатно", - написал Мирас Шекенов.





Напомним, в Астане закрыт международный аэропорт "Нурсултан Назарбаев" из-за непогоды. Пассажирам рекомендуется уточнять информацию о своих рейсах в кол-центрах авиакомпаний.

Также в нескольких областях Казахстана закрыты дороги по всем направлениям. Кроме того, в Астане отменили занятия для школьников и студентов 1-2 курсов колледжей. Из-за шквалистого ветра в Астане снесена крыша Аграрного университета, в одном из жилмассивов отключен свет.