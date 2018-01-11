На рынках Ашхабада остановилась торговля из-за отсутствия покупателей

CA-NEWS (TM) - На рынках столицы Туркменистана торговля практически остановилась, покупателей почти нет, сообщают корреспонденты туркменской службы радио «Азатлык» в Ашхабаде, которые посетив несколько рынков, поинтересовались ценами и тем, что покупают немногочисленные посетители.

По их словам, большинство покупает домашний хлеб, некоторые приобретают канцтовары для школьников, а также посещают аптеки, расположенные на рынке.

«Теперь, с первых дней 2018 года рынки Ашхабада выглядят как в санитарные дни, когда рынки закрывают и посетителей не пускают», - отметил посетитель рынка.

По его словам, это связано с ростом цен и отсутствием денег у населения.

Как сообщают корреспонденты, на рынках наряду с обычными прилавками, по распоряжению руководства страны, установлены специальные лотки, где покупателям предлагают продовольствие по специальным сниженным ценам. В частности на специализированных овощных прилавках, покупателям предлагают капусту по цене 1 манат за килограмм, лук по 2.50-3 маната за килограмм, яблоки по 6 манатов и апельсины по цене 5.50-7 манатов за килограмм.

На обычных прилавках эти же овощи продаются несколько раз дороже. Та же капуста стоит 5 манатов, лук 6 манатов.

«Но, несмотря на это, покупателей все равно немного», - сообщает корреспондент.

Специализированные прилавки с продукцией по сниженным ценам появились на рынках столицы Туркменистана накануне нового года, по распоряжению главы государства по обеспечению «продовольственного изобилия» в связи с подготовкой к новогодним праздникам.

Но по словам собеседников, в отличие от прошлых лет, покупателей на столичных рынках было немного и накануне новогодних праздников.

«К примеру, на расположенном на южной стороне улицы Огузхан оптовом рынке "15 лет благополучия" в предыдущие годы перед новым годом и накануне Рамадана было полно покупателей, только для того, чтобы войти на рынок, люди выстраивались снаружи в огромные очереди», - отмечает собеседник Азатлыка.

Вместе с тем, наряду со снижением покупательского спроса, стало меньше и торговцев.

«Например, у трех прилавков стоит всего один продавец. Многие продавцы из-за того, что покупателей мало, договариваются и выходят на работу по очереди», - сообщает корреспондент в Ашхабаде. По его словам, цена за аренду торговых мест выросла с 2 до 5 манатов за 1 квадратный метр.

Бывают дни когда мы не зарабатываем и 10 манатов в день, рассказал продавец рынка.

По официальному курсу ЦБ Туркменистана 3.5 маната - 1 доллар.

Накануне нового года на рынках страны подорожали почти все продукты питания и хозтовары, а самые основные продукты питания мука, сахар и растительное масло исчезли с прилавков.