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  11 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Алматинский аэропорт работает в штатном режиме
CA-NEWS (KZ) - Несмотря на снегопад, аэропорт Алматы работает в штатном режиме, рассказал Sputnik Казахстан президент Международного аэропорта Алматы Айбол Бекмухамбетов.

По его словам, аэропорт принял два-три перенаправленных из других городов рейса.

"Дополнительной нагрузки не будет, потому что аэропорт Астаны после пяти часов откроется", — сказал он.

Он уточнил, что аэропорт Алматы работает в штатном режиме и на его работе снегопад, идущий в южной столице, не сказывается.

"У нас вообще нет проблем", — сказал президент аэропорта.

Международный аэропорт "Нурсултан Назарбаев" в Астане закрыт из-за ухудшения погодных условий. Первоначально говорилось, что в целях обеспечения безопасности полетов по причине метеоусловий аэропорт закрыт, предварительно, до 13:00.

Также из-за снегопада закрыт аэропорт Кокшетау, задержаны рейсы в Павлодаре.


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