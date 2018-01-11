Таджикистан и Узбекистан договорились о безвизовых поездках и границе

- Власти Таджикистана и Узбекистана сумели достичь договоренности об отмене виз на взаимные краткосрочные поездки граждан и самом спорном участке государственной границы между двумя странами.

Согласовать пути решения одних из самых острых проблем во взаимоотношениях двух стран соседям удалось на прошедших накануне в таджикской столице заседаниях межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству и вопросам делимитации и демаркации госграницы между РТ и РУ. Мероприятия прошли под руководством премьер-министров двух стран — Расула Кохирзоды и Абдулло Арипова, последний также встретился с таджикским лидером Эмомали Рахмоном.

Согласно договоренностям, правительства Таджикистана и Узбекистана скоро должны подписать новое соглашение «О взаимных поездках граждан», в соответствии с которым жители республик смогут находиться на территории соседнего государства без получения визы в течение одного месяца.

Кроме того, стороны в скором времени планируют открыть железнодорожное и автосообщение, а также новые контрольно-пропускные пункты на границе двух стран.

По итогам душанбинского заседания соответствующим министерствам и ведомствам двух государств было поручено приступить к подготовке проектов соглашений между Таджикистаном и Узбекистаном по сотрудничеству в сферах транспорта, коммуникаций, торговли, экономики, границы.

Также стороны пришли к согласию и по другому спорному вопросу — о Фархадской гидроэлектростанции, расположенной в приграничном районе между Согдийской областью РТ и Сырдарьинской областью РУ, и территории, на которой она находится. Так, земля, на которой стоит ГЭС, будет признана территорией Таджикистана, который также будет и охранять объект, а электростанция останется собственностью Узбекистана, который будет заниматься ее техническим обслуживанием.