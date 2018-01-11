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  12 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Пассажир попавшего в шторм круизного лайнера из Нью-Йорка на Багамы выложил видео удара стихии

CA-NEWS (CA) - Пассажир круизного лайнера Norwegian Breakaway, совершившего новогодний круиз из Нью-Йорка на Багамы, опубликовал видео сильнейшего шторма, который накрыл судно на обратном пути. Видеозапись опубликованная на канале YouTube набрала уже более 720 тыс. просмотров.

Блогер скомпилировал кадры наиболее «захватывающих» моментов круиза — океанский шторм с метелью, затопленные коридоры и пассажиры, пытающиеся не свалиться от непрекращающейся трехдневной качки.

Norwegian Breakaway попал в так называемый циклон-бомбу. Для явления характерно стремительное усиление шторма в течение 24 часов. Это вызвано резким снижением атмосферного давления.

Сообщается, что корабль вернулся в Нью-Йорк без каких-либо серьезных повреждений.

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