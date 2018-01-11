Полиция Шанхая исключила убийство как причину гибели девушки из Монголии

- Монголия, происшествия
- 17:22, 11 января 2018
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Как сообщили представители полиции в районе Сюйхуэй, скончавшаяся - 21-летняя Болдбаатар Маральмаа. Она была студенткой Колледжа экономики и менеджмента "Аньтай" при Шанхайском университете "Цзяотун" с сентября 2016 года по июль 2017 года.
В полицию сообщение о гибели Б.Маральмаа поступило 29 декабря 2017 года. По результатам расследования была исключена версия убийства. Гибель наступила после падения со значительной высоты. Полиция города Шанхай уведомила 2 января посольство Монголии в КНР об обстоятельствах дела.
Согласно результатам следственных действий, установлено наличие множества переломов у девушки. У погибшей была рана на левом запястье при отсутствии иных ранений, которые могли бы быть нанесены кем-либо, кроме самой девушки. В организме погибшей были обнаружены небольшие остатки алкоголя.