Ситуация на валютном рынке стабильна – Данияр Акишев

- Ситуацию на валютном рынке глава Нацбанка назвал стабильной. По данным Данияра Акишева, тенге в реальном выражении укрепился к доллару на 4,6%.

"Ситуация стабильна. Фундаментальные факторы, определяющие курс национальной валюты, в среднесрочной перспективе складываются благоприятно. За 2017 год по отношению к доллару тенге укрепился в номинальном выражении на 0,3%. За 10 месяцев индекс реального эффективного обменного курса тенге практически не изменился. Тенге в реальном выражении укрепился к доллару на 4,6%, к юаню –на 0,8%, а к евро и рублю показал ослабление на 5% и 0,8% соответственно", – сообщил глава Нацбанка Данияр Акишев на заседании Правительства.

По предварительным данным, золотовалютные резервы Нацбанка на конец 2017 года составили 31,1 миллиарда долларов. Рост за год на 4,7%. Активы национального фонда в иностранной валюте на конец года составили 57,7 миллиарда долларов. Общие международные резервы составили 88,8 миллиарда долларов, сообщает Informburo.kz.