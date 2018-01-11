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  11 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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ЮНЕП и ВОЗ будут вместе бороться за здоровье планеты и ее населения

CA-NEWS (CA) - Специалисты Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) будут совместно бороться с негативными последствиями экологических проблем для здоровья населения планеты. Соответствующее соглашение подписали в Найроби глава ЮНЕП Эрик Солхейм и Гендиректор ВОЗ доктор Тедрос.

Как сообщает Центр новостей ООН, 12,6 млн. людей умирают ежегодно по причинам, связанным с загрязнением окружающей среды.

Стороны договорились улучшить координацию мер по контролю за химическими отходами, качеством воды и продуктов питания. В планах также совместное участие в кампании по снижению уровня загрязнения воздуха, которое оказывает негативное влияние как на климат, так и на здоровье населения.

ЮНЕП и ВОЗ и раньше участвовали в совместных проектах, однако подписанное в среду формальное соглашение – самое масштабное за последние 15 лет – позволит укрепить это сотрудничество. «Назрела срочная необходимость объединить усилия, направленные на противостояние серьезным угрозам окружающей среде и климату – основам существования нашей планеты, - подчеркнул Эрик Солхейм. – Наше соглашение служит признанием этой мрачной реальности».

По словам доктора Тедроса, «здоровье людей напрямую связано с окружающей средой». «[Загрязненные] воздух и вода, а также вредное воздействие химических веществ ежегодно приводят к смерти 12,6 млн. человек. Это не может и не должно продолжаться».

Соглашение между ВОЗ и ЮНЕП отражает работу по реализации мер в рамках Декларации по здравоохранению, окружающей среде и изменению климата, которую приняли участники 22-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Она состоялась в Марракеше в 2016 году.

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