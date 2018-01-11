Высокий и повышенный уровни загрязнения воздуха зафиксировали в Астане и Алматы

CA-NEWS (KZ) - В декабре 2017 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в Астане оценивался как высокий, сообщили в пресс-службе РГП "Казгидромет", отвечая на официальный запрос Tengrinews.kz. Уровень определялся значениями НП, равным 36 процентов по диоксиду азота в районе поста № 4 (улица Валиханова, угол проспекта Богенбай батыра, район рынка "Шапагат"), и СИ, равным 4 по диоксиду азота в районе постов № 2 (пересечение улицы Ауэзова - улицы Сейфуллина, район школы № 3) и № 4, также по взвешенным частицам РМ-2,5 в районе поста № 5 (проспект Туран, район центральной спасательной станции).

"Среднемесячная концентрация взвешенных частиц (пыли) составляла 1,7 ПДК, взвешенных частиц РМ-2,5 - 1,1 ПДК, взвешенных частиц РМ-10 - 1,8 ПДК, диоксида азота - 1,8 ПДК, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК", - сообщили в "Казгидромете".

Максимальная разовая концентрация взвешенных частиц (пыли) составляла 2,2 ПДК, взвешенных частиц РМ-2,5 - 3,7 ПДК, взвешенных частиц РМ-10 - 2,5 ПДК, диоксида серы - 1,0 ПДК, оксида углерода - 1,6 ПДК, диоксида азота - 3,8 ПДК, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК. В "Казгидромете" также сообщили об уровне загрязнения воздуха в Алматы в декабре 2017 года. По данным ведомства, атмосферный воздух характеризовался повышенным уровнем загрязнения.

"Он определялся значениями НП, равным 10 процентов по оксиду азота (на территории поста№ 5), СИ=3 взвешенным частицам РМ 2,5 (на территории поста № 29). Среднемесячные концентрации диоксида серы составили 1,6 ПДК, диоксида азота - 1,7 ПДК, содержание тяжелых металлов и остальных загрязняющих веществ не превышало ПДК", - отметили в РГП "Казгидромет". Максимальная разовая концентрация взвешенных веществ составляла 1,4 ПДК, взвешенных частиц РМ-2,5 - 3,3 ПДК, взвешенных частиц РМ-10 - 2,8 ПДК, оксида углерода - 2,3 ПДК, диоксида азота - 2,4 ПДК, оксида азота - 1,8 ПДК, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК. Также недавно житель Алматы снял на видео, как город окутывает смог. Видеоролик распространился в социальных сетях. Автор рассказал об увиденном смоге, который, как пыльная буря, окутывает город.



