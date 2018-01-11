Молодой биолог из Таджикистана получил престижную премию имени Питера Капcтика

- Халил Каримов, молодой таджикский учёный-биолог, охотовед и один из защитников редких животных стал первым представителем стран СНГ, получившим престижную премию Охотничьего наследия имени Питера Капcтика за 2018 год.

Церемония вручения премии состоялась на минувшей неделе 6 января в Далласе (штат Техас, США) на ежегодном съезде Общества охотников и защиты природы «Даллас Сафари Клуб» (Dallas Safari Club) в присутствии более 2 тысяч гостей. В качестве почетного гостя в мероприятии также участвовал посол Таджикистана в США Фарход Салим, специально прилетевший в Даллас из Вашингтона, сообщает АП.

Премия Охотничьего наследия имени Питера Капстика ежегодно присуждается лицам или организациям, которые внесли весомый вклад в дело защиты дикого животного мира, изучение и защиту дикой природы, и рациональное использование природных ресурсов. В частности, этой премией был посмертно удостоен 26-ой президент США Теодор Рузвельт за его вклад в сохранение национальных парков США.

“Даллас Сафари Клуб” назвал 28-летнего Халила Каримова профессиональным охотоведом, защитником дикой природы, диких животных, который “проделал огромную работу для улучшения охраны диких животных местным населением горных регионов в Таджикистане”. В частности, был отмечен значительный вклад Каримова в развитие этичного и устойчивого охотничьего туризма, основанного на управлении сельским населением горных регионов Таджикистана.

В своей речи на церемонии Халил Каримов отметил, что данная премия прежде всего является заслугой Таджикистана и особенно местных сообществ в деле защиты природы и уникальных животных. Он подчеркнул, что охраняя редких животных, местные жители используют охоту как средство для создания лучших условий для собственного существования и соответственно имеют самую высокую заинтересованность для охраны и рационального использования диких животных и мест их обитания.

Посол Таджикистана в США Фарход Салим, отметил, что награждением молодого таджикского учёного этой престижной премией и поднятие Государственного флага Таджикистана в огромном зале в присутствии тысяч участников могут по праву гордиться все патриоты страны. “Символично, что это произошло в самом начале года, объявленного президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном “Годом развития туризма и народных ремесел. Сердечно поздравляем Халила с этим большим успехом”, - сказал посол.

Халил Каримов с 2008 года оказывает поддержку Коалиции охотников и защиты природы Таджикистана - H&CAT. Эта организация помогает местным сообществам получать и использовать доходы от пешего туризма, съемок дикой природы и рациональной охоты для развития местных сообществ. Такой способ работы обеспечивает местное население работой и стимулирует их к отказу от незаконной охоты на редких животных, способствует их сохранению и росту поголовья.

Халил родился в семье учёных - его дед, известный таджикский языковед Хилол Карим, был автором таджикского букваря, его отец – доктор физико-математических наук Умед Каримов, дядя – известный экономист Джамшед Каримов, который был премьер-министром страны в 90-е годы. Поэтому неслучайно, что и сам Халил связал свою жизнь с наукой. Он работает научным сотрудником в НИИ зоологии и паразитологии Академии наук Таджикистана. Окончил факультет ветеринарной медицины Таджикского Аграрного университета и последние 10 лет занимается вопросами, связанными с защитой снежных барсов в Таджикистане и Кыргызстане. Всячески поддерживает общества защитников природы. Халил, будучи биологом-охотоведом, занимается комплексными исследованиями экологии крупных млекопитающих Таджикистана на кафедре “Экологии Диких Животных и Охотоведение” в Университете Вены (Австрия).

В связи с объявлением 2018 года Годом развития туризма, Халил надеется наладить охотничий туризм таким образом, чтобы восстановить численность популяций всех редких и исчезающих животных и наравне с этим, посредством привлечения местного населения к охотничьему туризму, улучшить их благосостояние.

Халил верит, что если правительство поддержит его инициативу, эту работу можно будет выполнить на самом высоком уровне. Он считает себя патриотом, который для достижения благих целей и благосостояния страны готов приложить все свои силы и возможности.