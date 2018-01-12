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  12 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане создается совет по развитию страны до 2035 года
CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане начал формироваться экспертный совет Buyuk Kelajak, в котором примут участие эксперты, ведущие специалисты в области права, финансов, образования, медицины. В экспертный совет войдут выходцы из Узбекистана, являющиеся общепризнанными специалистами, осуществляющие свою деятельность в международных компаниях за пределами Узбекистана, сообщает ИА "Жахон".

Основная цель экспертного совета Buyuk Kelajak заключается в создании модели развития Узбекистана до 2035 года. Модель будет построена на передовом международном опыте, объективном анализе рынков Узбекистана, а главное на личном опыте ведущих мировых специалистов, выходцев из республики Узбекистан.

Напомним, что стратегия развития Узбекистана на 2017-2021 годы включает в себя пять приоритетных направлений: внешняя политика, модернизация госуправления, судебно-правовой системы, либерализация экономики, реформы в социальном секторе.

Таким образом, стратегия развития Узбекистана до 2035 года будет основана на принципах и направлениях, которые одобрены правительством страны.

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