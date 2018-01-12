Саудовская Аравия разрешила женщинам старше 25 лет въезд в страну без мужчин

CA-NEWS (CA) - Саудовская Аравия разрешила въезжать в страну иностранным туристкам старше 25 лет без сопровождения мужчин. Об этом сообщает газета Arab News со ссылкой на представителя Саудовской комиссии по туризму и национальному наследию (SCTH) Омара аль-Мубарака.

Ожидается, что новые правила начнут действовать уже в первом квартале 2018 года. Однократную визу будут выдавать на срок до 30 дней.

Ранее женщины не могли въезжать в Саудовскую Аравию без сопровождения родственника мужского пола. Теперь этот запрет сохранится только для тех, кому не исполнилось 25 лет.

По словам аль-Мубарака, сейчас завершается создание электронной системы, с помощью которой будут выдаваться разрешения на турпоездки в страну.

В декабре прошлого года стало известно, что власти Саудовской Аравии с 2018 года женщинам разрешат водить мотоциклы и грузовики, а в сентябре женщинам разрешили получать автомобильные права. До этого в королевстве женщинам официально не запрещалось управлять автомобилем, но водительские права могли получить только мужчины.