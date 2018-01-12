Буран в Астане: 18 человек получили травмы, мужчину ударило о стену дома, на девушку упал баннер

- 11 января в Астане за медицинской помощью обратились 18 человек, получивших травмы на улицах города из-за погодных условий, сообщает «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на управление здравоохранения казахстанской столицы.

По данным медиков, на пульт скорой помощи поступили вызовы от пяти человек, один пострадавший был госпитализирован. 13 человек самостоятельно обратились в травмпункты.

У 17 обратившихся врачи зафиксировали ссадины, ушибы, переломы и черепно-мозговые травмы легкой и средней степени тяжести.

Одного мужчину ветром ударило о стену дома, а на девушку упал баннер.

"67-летний мужчина обратился за помощью около 15:00. Он хотел пройти мимо двух зданий, между которыми совсем небольшое расстояние и сильный сквозной ветер. Его просто потащило ветром, он не смог удержаться и рядом никого не было. Его понесло машинально, он ударился о стену и после удара упал на правую ногу и получил ушиб," – сообщили в НИИ травматологии и ортопедии. Врачи его осмотрели, наложили гипс на ногу, сделали рентген-снимок и, убедившись, что перелома нет, отпустили домой.

"Другой случай произошел с девушкой 1984 года рождения. Она шла по улице, и её ушиб сорвавшийся баннер. Не конструкция, а плотный ламинированный плакат, видимо, из-за сильного ветра стекло отошло и он вылетел," – отметили в пресс-службе НИИ. Сообщается, что девушку также осмотрели, оказали ей первую помощь и отпустили домой.

Напомним, 11 января из-за бурана аким Астаны Асет Исекешев объявил в городе чрезвычайную ситуацию природного характера. Было закрыто движение из города по всем направлениям для всех видов транспорта.

Международный аэропорт Астаны была закрыт до 18,00 из-за погодных условий.