Первый Центр миграционных услуг открылся в Казахстане

"В числе оказываемых услуг регистрация иностранцев, решение вопросов визовой поддержки, продления визы, вопросы гражданства, направление на постоянное место жительства", – проинформировал он.
Для того чтобы иностранным гражданам получить разрешение на работу в Казахстане, вместо 5 дней будет уходить не более 1 часа времени. В случае, конечно, если все документы у трудового мигранта в порядке.
"На первом этаже сотрудник госкорпорации принимает документы мигранта, там же проверят на законность пребывания в стране, после этого он проходит на получение индивидуального миграционного номера, проходит у криминалистов дактилоскопию, медицинское освидетельствование, оплачивает услугу в кассе, и в течении часа получает разрешение на работу. Сократить время с 5 дней до 1 часа удалось за счёт того, что мы все эти процедуры объединили в одном месте", – пояснил Еркетай Туткушев.
В Центре миграционных услуг можно пройти медосмотр, дактилоскопию, оформить страховой полис, а также получить ИИН – одним словом пройти все необходимы процедуры для получения разрешения на работу в Казахстане. Первый Миграционный ЦОН не будет единственным в стране. В будущем планируется открыть такие же центры в других городах, сообщает Informburo.kz.
"Здесь в Астане у нас первая ласточка. Посмотрим, как будет работать, и со временем в других городах тоже откроем. В первую очередь планируем в Алматы", – рассказал министр информации и коммуникаций Даурен Абаев.
Миграционный ЦОН находится по адресу: ул. Иванова, 31 и принимает людей с 9:00 до 18:30 без перерыва на обед.
В 2017 году за получением разрешения на работу в Казахстане и за его продлением обратились 446 тысяч иностранных граждан.