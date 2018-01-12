Первый Центр миграционных услуг открылся в Казахстане

- В Астане презентовали первый в Казахстане Центр миграционных услуг. В нем будут предоставлять 10 услуг, рассказал журналистам начальник управления миграционной службы ДВД Астаны Еркетай Туткушев.

"В числе оказываемых услуг регистрация иностранцев, решение вопросов визовой поддержки, продления визы, вопросы гражданства, направление на постоянное место жительства", – проинформировал он.

Для того чтобы иностранным гражданам получить разрешение на работу в Казахстане, вместо 5 дней будет уходить не более 1 часа времени. В случае, конечно, если все документы у трудового мигранта в порядке.

"На первом этаже сотрудник госкорпорации принимает документы мигранта, там же проверят на законность пребывания в стране, после этого он проходит на получение индивидуального миграционного номера, проходит у криминалистов дактилоскопию, медицинское освидетельствование, оплачивает услугу в кассе, и в течении часа получает разрешение на работу. Сократить время с 5 дней до 1 часа удалось за счёт того, что мы все эти процедуры объединили в одном месте", – пояснил Еркетай Туткушев.

В Центре миграционных услуг можно пройти медосмотр, дактилоскопию, оформить страховой полис, а также получить ИИН – одним словом пройти все необходимы процедуры для получения разрешения на работу в Казахстане. Первый Миграционный ЦОН не будет единственным в стране. В будущем планируется открыть такие же центры в других городах, сообщает Informburo.kz.

"Здесь в Астане у нас первая ласточка. Посмотрим, как будет работать, и со временем в других городах тоже откроем. В первую очередь планируем в Алматы", – рассказал министр информации и коммуникаций Даурен Абаев.

Миграционный ЦОН находится по адресу: ул. Иванова, 31 и принимает людей с 9:00 до 18:30 без перерыва на обед.

В 2017 году за получением разрешения на работу в Казахстане и за его продлением обратились 446 тысяч иностранных граждан.