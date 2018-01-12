Родственникам арестованного журналиста Бобомурода Абдуллаева разрешили встретиться с ним в СИЗО

- Мать, жена и дети арестованного журналиста Бобомурода Абдуллаева 10 января смогли встретиться с ним в следственном изоляторе Службы национальной безопасности в Ташкенте, передает centralasian.org.

По словам правозащитника Сурата Икрамова, во время свидания, которое продлилось 25 минут, присутствовал сотрудник спецслужб. По словам родственников Абдуллаева, состояние его здоровье удовлетворительное, никаких жалоб относительное своего самочувствия он не предъявлял.

– Первой на свидание с ним пустили мать, которая смогла пообщаться с сыном 10 минут. Затем на свидание зашла его жена, 15-летний сын Алихон и 11-летняя дочь Фарида. Бобомурод обрадовался встрече с родными, жена и мать плакали. В общей сложности это свидание продлилось 25 минут, – сказал он.

Он добавил, что обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении Абдуллаева, а также следственные материалы пока не переданы в прокуратуру. Кроме того, сотрудники СНБ отказались сообщать родственникам журналиста о дате начала суда и месте проведения судебного заседания.

44-летний журналист Бобомурод Абдуллаев сотрудничал с несколькими независимыми изданиями. Также он был известен в Узбекистане как спортивный комментатор. 27 сентября прошлого года он вышел из дома, чтобы забрать свой автомобиль из автосервиса, но домой так и не вернулся. Спустя день родственники журналиста узнали о том, что он находится в СИЗО СНБ.

Ранее сообщалось, что «Абдуллаев в качестве функционера «Народного движения Узбекистана» по указанию руководителя данного движения Мухаммада Салиха с 2011 года занимался распространением в Интернете статей, направленных на свержение конституционного строя в Узбекистане».