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  12 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан утвердил границу с Туркменистаном
CA-NEWS (TM) - Президент Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации соглашения между Казахстаном и Туркменистаном о демаркации казахстанско-туркменской государственной границы, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения между Республикой Казахстан и Туркменистаном о демаркации казахстанско-туркменской государственной границы», - говорится в сообщении.

По итогам демаркации протяженность казахстанско-туркменской государственной границы составила 458,3 километра. На линии государственной границы установлены 330 пограничных знаков.

Также сообщается, что Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Договора о стратегическом партнерстве между Республикой Казахстан и Туркменистаном».

Тексты законов публикуются в печати.

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