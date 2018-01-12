Казахстан утвердил границу с Туркменистаном

- Президент Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации соглашения между Казахстаном и Туркменистаном о демаркации казахстанско-туркменской государственной границы, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения между Республикой Казахстан и Туркменистаном о демаркации казахстанско-туркменской государственной границы», - говорится в сообщении.

По итогам демаркации протяженность казахстанско-туркменской государственной границы составила 458,3 километра. На линии государственной границы установлены 330 пограничных знаков.

Также сообщается, что Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Договора о стратегическом партнерстве между Республикой Казахстан и Туркменистаном».

Тексты законов публикуются в печати.