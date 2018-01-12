Первые ID-карты вместо паспортов появятся в Узбекистане в 2019 году

- Первые идентификационные карты (ID-карты) взамен общегражданских паспортов могут появиться в Узбекистане не ранее будущего года.

Инициатива по введению ID-карт, используемых для передвижения внутри страны, а также признание действующих биометрических паспортов заграничными предусмотрены разрабатываемой сегодня государственной программой «Год активного предпринимательства, инновационных идей и технологий».

При этом ранее Узбекистан намеревался внедрять абсолютно другую систему. С 1 января 2019 года в стране планировалось ввести новый заграничный паспорт, а действующий биометрический должен был использоваться только внутри республики.

По словам первого заместителя начальника Главного управления миграции и оформления гражданства полковника Улугбека Ташходжаева, внедрение ID-карт – это сложный и трудоемкий процесс, который сейчас находится только в самом начале.

«В настоящее время мы работаем над вопросом внедрения загранпаспортов. Есть указ президента в этом направлении, они появятся с 1 января 2019 года. Однако при разработке нормативных документов для этого мы столкнулись с рядом вопросов. Кроме того, многие граждане обращались к нам с заявлениями и спрашивали, зачем вводить новый загранпаспорт, если действующий биометрический по сути им и является», – отметил он в рамках брифинга в центре «Стратегия развития».

В результате, по словам представителя МВД, была образована специальная рабочая группа, которая объединила все мнения, изучила опыт других стран и предложила ввести ID-карты.