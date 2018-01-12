Первые ID-карты вместо паспортов появятся в Узбекистане в 2019 году

- Узбекистан, общество
- 14:45, 12 января 2018
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Инициатива по введению ID-карт, используемых для передвижения внутри страны, а также признание действующих биометрических паспортов заграничными предусмотрены разрабатываемой сегодня государственной программой «Год активного предпринимательства, инновационных идей и технологий».
При этом ранее Узбекистан намеревался внедрять абсолютно другую систему. С 1 января 2019 года в стране планировалось ввести новый заграничный паспорт, а действующий биометрический должен был использоваться только внутри республики.
По словам первого заместителя начальника Главного управления миграции и оформления гражданства полковника Улугбека Ташходжаева, внедрение ID-карт – это сложный и трудоемкий процесс, который сейчас находится только в самом начале.
«В настоящее время мы работаем над вопросом внедрения загранпаспортов. Есть указ президента в этом направлении, они появятся с 1 января 2019 года. Однако при разработке нормативных документов для этого мы столкнулись с рядом вопросов. Кроме того, многие граждане обращались к нам с заявлениями и спрашивали, зачем вводить новый загранпаспорт, если действующий биометрический по сути им и является», – отметил он в рамках брифинга в центре «Стратегия развития».
В результате, по словам представителя МВД, была образована специальная рабочая группа, которая объединила все мнения, изучила опыт других стран и предложила ввести ID-карты.