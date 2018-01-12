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  12 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы выпало 15 см снега, снегопад продолжится ещё пять дней

CA-NEWS (KZ) - Высота снежного покрова в Алматы утром 12 января составила 15 см. Городские службы продолжают уборку снега, сообщили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Алматы.

Снег начался 11 января, и, по прогнозу синоптиков, с перерывами будет продолжаться до 16 января.

"После часа пик вечером и всю ночь были организованы колонны в сопровождении патрульных машин полиции по повторному сгребанию снега и формированию валов для последующего вывоза", – говорится в сообщении управления.

Всего за прошедшую ночь из города вывезли 5,5 тысячи кубических метров снега, сообщает Informburo.kz.

"С начала снегопада производится посыпка дорожного полотна противогололёдными материалами. По состоянию на 08.00 12 января использовано 9 310 тонн противогололёдной смеси", – сообщили в акимате.

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