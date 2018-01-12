В Алматы выпало 15 см снега, снегопад продолжится ещё пять дней

CA-NEWS (KZ) - Высота снежного покрова в Алматы утром 12 января составила 15 см. Городские службы продолжают уборку снега, сообщили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Алматы.

Снег начался 11 января, и, по прогнозу синоптиков, с перерывами будет продолжаться до 16 января.

"После часа пик вечером и всю ночь были организованы колонны в сопровождении патрульных машин полиции по повторному сгребанию снега и формированию валов для последующего вывоза", – говорится в сообщении управления.

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Всего за прошедшую ночь из города вывезли 5,5 тысячи кубических метров снега, сообщает Informburo.kz.

"С начала снегопада производится посыпка дорожного полотна противогололёдными материалами. По состоянию на 08.00 12 января использовано 9 310 тонн противогололёдной смеси", – сообщили в акимате.