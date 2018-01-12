Спикер парламента Монголии опроверг информацию о своем выдвижении на пост премьера

- 12 января спикер Монголии Миеэгомбын Энхболд сделал официальное заявление об опровержении информации, опубликованной в газете «Зууны мэдээ» под заголовком «Тайное соглашение Монгольской Народной партии (МНП) об его выдвижении на пост премьер-министра страны, сообщает Монцамэ.

В статье «Зууны мэдээ» говорится, что 9 января спикер М.Энхболд якобы провёл встречу с десятью конкретными членами парламента, на которой также присутствовали представители некоторых частных компаний и члены Демократической партии. По утверждению «Зууны мэдээ», на встрече был обсужден вопрос об отправлении нынешнего премьер-министра У.Хурэлсуха в отставку, и выдвижении кандидатуры М.Энхболда на пост премьер-министра, на что спикер якобы ответил: «Я готов. Пусть У.Хурэлсух останется председателем партии. Я возьму на себя управлениеправительством».

«Статья в газете «Зууны мэдээ» является клеветой. Такая встреча не состоялась, и такой вопрос не обсуждался», - заявил спикер Энхболд. Он потребовал, чтобы «Зууны мэдээ» официально извинилась и опубликовала соответствующие опровержения, а также прекратила распространять недостоверную информацию, выходящую за рамки диффамации.

Под конец своего заявления Энхболд напомнил, что «если распространение такого рода информации, противоречащей закону и подрывающей репутацию человека, повторится ещё раз, то он обратится к соответствующим законодательным органам для проверки».